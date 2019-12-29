Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время интервью в Таллине, 22 января 2019 года

Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом сообщает ETV+.

По ее словам, ее внуки ходят в детский сад с русскими детьми, поскольку дети с раннего возраста должны знать несколько языков.

«В нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка», — заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии добавила, что в ее младшие дети говорят на трех языках с дошкольного возраста, подчеркнув то, что она ценит языковое богатство.

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