Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

close

Дмитрий Голубович/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, это поможет «разгрузить» обязанности российского лидера.

Депутат отметил, что на сегодняшний день руководитель страны выполняет «огромное бремя обязанностей».

«Функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — заявил Жириновский.

Источник

READ Как выглядят типичные жители России: Карикатуры от сибирской художницы