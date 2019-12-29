МИД РФ: Москва призывает к полному выполнению меморандума России и Турции по Идлибу

«Нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. В этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению Сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года, прежде всего в части, касающейся демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов», — цитирует её ТАСС.

Напомним, что 17 сентября прошлого года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооружённой оппозиции.