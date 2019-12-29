Назван ТОП-3 легендарных американских внедорожников

Американские автопроизводители издавна славятся своими серьезными внедорожниками, которые не уступают конкурентам из других стран. «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-3 легендарных внедорожников родом из США, которые оставили заметный след в индустрии.

Chevrolet Blazer

Данная модель появилась в самом конце 60-х и сразу же получила теплый прием у покупателей. В связи с тем, что авто было построено на базе пикапа, первые два поколения Blazer имели пластиковый съемный «колпак» над задней частью кузова, т.е. внедорожник легко можно было трансформировать в небольшой пикап.

Под капотом Chevrolet Blazer располагались бензиновые двигатели на 6 или 8 цилиндров объемом от 4.1 до 5.7 литра. Вторая генерация внедорожника получила более мощные и современные моторы объемом от 4.1 до 6.6 литра и с отдачей до 210 «лошадей». Также в гамме появился и 6.2-литровый дизельный агрегат. Сегодня Chevrolet Blazer – это более комфортный кроссовер, который не может похвастать выдающимися внедорожными характеристиками.

Ford Bronco

Первый «Бронко» вышел на рынок в 1966 году и тоже приобрел на старте высокий спрос. Под капотом скрывались бензиновые двигатели объемом от 2.8 до 4.9 литра. В 1978 году вышло второе поколение Ford Bronco, которое стало значительно крупнее предшественника. Интересно, что продавался «второй» Bronco только два года.

Уже в 1980 году свет увидела третья генерация «Бронко», получившая интересный, ныне ставший классическим, дизайн кузова, 6-цилиндровый бензиновый мотор на 4.9 литра (как альтернативу V8), а также впервые предложенный для данной модели 6.9-литровый дизель. Пятое поколение, переставшее выпускаться в 1996 году, стало пока последним. Впрочем, компания Ford планирует в ближайшие годы возродить легендарный внедорожник.

Jeep Wrangler

Данная модель стала преемником модели Jeep CJ5, получив более современный дизайн и техническую начинку. Чтобы подчеркнуть различие между двумя внедорожникми, Wrangler первого поколения оснастили прямоугольными фарами. Впрочем, уже начиная со второй генерации и по сей день, Jeep использует классические круглые фары.

Изначально Wrangler комплектовался моторами на 2.5, 4.0 и 4.2 литра, которые работали с МКПП либо «автоматом». Второе и третье поколение выпускались примерно по 10 лет, не имея кардинальных отличий по дизайну кузова, не считая большего количества пластиковых деталей. А вот в 2017 году Wrangler сменил платформу, став более легким и технологичным благодаря элементам из высокопрочной стали и алюминия.

Все три модели в своем классическом исполнении (до начала эпохи кроссоверов) обладают отличными внедорожными характеристиками и до сих пор участвуют в разного рода соревнованиях у себя на родине. Новый Wrangler и сегодня является отличным «проходимцем», будущий Bronco пока не однозначен, а вот Blazer нынче – типичный кроссовер, без выдающихся внедорожных заслуг.