Китай передав Україні 52 одиниці спецтехніки

Державній службі з надзвичайних ситуацій передали 52 одиниці техніки в рамках реалізації проекту безоплатної допомоги уряду України від уряду Китайської Народної Республіки.

Загальна вартість допомоги становить понад 95 мільйонів юанів, — пише ZN,UA.

Сторони підписали відповідний Акт прийому-передачі проекту надання аварійно-рятувальної техніки та обладнання.

«Ми отримали такі необхідні пожежні автопідіймачі і драбини, автомобільні крани, бульдозери та автогрейдери, — сказав голова ДСНС Микола Чечоткін. — Всі вони дозволять частково замінити ту техніку, яка в більшості своїй фізично і морально застаріла. Отримана техніка буде передана в територіальні підрозділи і значно підвищить рівень їх здатності та ефективностідля аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій «.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це вже другий спільний проект між МВС і Китаєм.

В рамках безоплатної допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій передано 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки та обладнання на загальну суму понад 95 млн юанів (понад 318 мільйонів гривень, або понад 13,6 млн доларів США). Зокрема пожежні автопідіймачі і пожежні автодрабини — 16 одиниць, автомобільні крани — 16 одиниць, гусеничні бульдозери — 10 одиниць, автогрейдери — 10 одиниць.

Раніше повідомлялося про те, що піротехніки ДСНС отримали техніки для розмінування на суму 5 мільйонів гривень. Іноземні партнери передали ДСНС оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, металодетектори, інструменти для ручного розмінування і нетехнічного обстеження.