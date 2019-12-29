Педофил-рецидивист алтайского села признался сексуальных утехах юными девочками съемке порно

Рабочий конюшни в одном из сел Немецкого национального района предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности двух девочек, которым не было и 10 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина уже привлекался за подобные преступления и сейчас признал свою вину.

По данным следствия, в мае текущего года в Немецком районе конюх познакомился с девятилетней девочкой. Она играла на детской площадке неподалеку от конюшни, где он работал. Мужчина предложил ей покататься на лошади, но вместо этого совершил иные действия сексуального характера. На этом он не остановился и, чтобы войти к ребенку в доверие, подарил бусы и кольцо. Более того, оказалось, что в июне он повторил противоправные действия и сделал то же самое с восьмилетней сестрой девочки. При этом он снимал на телефон фотографии своего тела порнографического содержания и заставлял детей их рассматривать.

Как выяснили следователи, этот мужчина ранее уже был осужден за преступления против половой неприкосновенности. Надругательства над девочками в этом году он совершил, будучи на условном сроке. В ходе предварительного следствия конюх признал свою вину. Собрано достаточно доказательств, уголовное дело передано в суд. Жителя села будут судить по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление в целях распространения порнографических материалов), ч. 2 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).