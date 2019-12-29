Сборная России по хоккею со счетом 6:0 разгромила Канаду в матче группового этапа молодежного ЧМ в Чехии

Сборная России по хоккею со счетом 6:0 разгромила Канаду в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии, что стало самой крупной победой над канадцами в истории молодежных ЧМ. Об этом сообщает ТАСС.

В составе россиян отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко.

Таким образом, хоккейная сборная России одержала крупнейшую победу над командой Канады на молодежных чемпионатах мира. До этого самым крупным был счет 5:3 и был установлен в финале ЧМ в 2011 году. Россияне и канадцы встретились в 26-й раз в рамках молодежного чемпионата мира, на счету российской сборной 12 побед, у канадской команды — 13 побед, еще одна встреча завершилась вничью.