Знаменитый боксёр Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Российский боксёр-профессионал, суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 килограмм Денис Лебедев заявил, что пришло время вешать перчатки на гвоздь.

Лебедеву тридцать девять, и хотя для профессионального бокса это далеко не предельный возраст, спортсмен пояснил, что отдав первую часть жизни рингу, вторую половину жизни он хочет посвятить своей семье и близким людям, на которых раньше не хватало времени.

В конце своего заявления боксёр сказал, что его «низкий поклон» всем, кто его поддерживал на протяжении многих лет, всем, кто оставался его болельщиком даже в непростые времена, когда красивые победы чередовались с обидными поражениями.

Напомним, не так давно, 1 мая этого года, Дениса Лебедева восстановили в статусе суперчемпиона мира по версии WBA после отказа от боя с ним его ближайшего соперника Александра Усика из Украины.

Всего на профессиональном ринге Лебедев провёл тридцать два боя, из которых проиграл всего два. При этом двадцать три победы были достигнуты досрочно после того, как его противники оказывались в нокауте. Последний бой Денис провёл в конце прошлой осени, одолев Майка Уилсона из США по очкам.

Что же касается дальнейшей жизни Лебедева, то он не исключил, что, возможно, попробует найти своё признание на политической ниве. По его словам, он так или иначе всё равно останется в спорте. А поддерживать его от власти, понятное дело, проще.

Так что, о чиновнике или депутате Денисе Лебедеве мы, судя по всему, ещё услышим. Как один из примеров удачного перехода из профессионального спорта в профессиональную политику — назначение многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы республики Калмыкия.

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8 сентября этого года, в единый день голосования Хасиков поборется за должность главы региона. И по оценкам политологов, его шансы на успех расцениваются как достаточно высокие.

Ранее мы сообщали о том, что знаменитая российская фигуристка, победительница Сочи-2014 Екатерина Боброва также заявила о завершении спортивной карьеры.

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