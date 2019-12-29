Чернышев показал их с Заворотнюк подросшую дочь

Светский дебют годовалой Милы состоялся на льду во дворце спорта «Мегаспорт», где минувшим вечером Татьяна Навка при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard представила свой новый ледовый спектакль «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости о состоянии здоровья

Петр Чернышев переживает непростые времена: по данным СМИ, у его жены Анастасии Заворотнюк — глиобластома. Однако официальных подтверждений этому нет: семья не дает никаких комментариев. И лишь изредка в аккаунте Instagram, который ведет дочь актрисы Анна, появляются опровержения всех страшных слухов и домыслов, которые в отсутствие информации множатся в интернете.Минувшим вечером Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике, сыграв главную роль в ледовом спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В сказочной истории о фее, полюбившей человека, вместе с Петром вышли на лед многократные чемпионы Европы и мира Татьяна Навка, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, семикратный чемпион Италии, бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании Ондржей Готарек и многие другие звезды фигурного катания. «Спящая красавица. Легенда двух королевств» стала дебютом для самой юной участницы шоу, дочери Татьяны Навки Надежды Песковой и для маленькой дочери Петра Милы.

Партнером на льду стала Татьяна Навка, с которой он уже уезжал на выступления ранее. Она объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк и после этого фигурист взял ребенка на руки и показался зрителям. Многие в зале не смогли удержать слез.Как стало известно, сейчас Заворотнюк находится на реабилитации после второй сложнейшей операции. Понятно, что вне сцены Чернышев выглядел очень подавленным. Увидев его состояние, друзья решили сделать Петру сюрприз. Напомним, в середине декабря стали появляться сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от паралича из-за опухоли в левой части мозга. Родные эту новость не подтвердили тогда. А недавно всплыли подробности отношений между звездой «Моей прекрасной няни» и актером Сергеем Жигуновым. Журналисты активно следят за жизнью Анастасии и, как сообщалось, врачи не готовы отдать телезвезду родственникам на Новый год.