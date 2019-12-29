29 декабря 2019 отмечается Агеев день

День посвящен одному из последних ветхозаветных пророков, святому Аггею, жившему в IV веке до н.э. Согласно преданию, Аггей пророчествами своими обличал бездействие первосвященника Исуса и царя иудеев Зоровавеля.

Какой православный праздник сегодня, 29.12.2019

Аггей горячо убеждал тех, кто располагал для этого и властью, и золотом, восстановить Иерусалимский храм, который взялся было реставрировать прежний правитель, да так и не закончил благое дело.Больше же о жизни Аггея почти ничего не известно. Есть лишь сведения о том, что он поведал в своем пророчестве о том, что народ его вернется из плена, сам же Аггей в то время был в Иудее, откуда пришел из Вавилона. Умер и погребен святой в Иерусалиме.

В этот день крестьяне предсказывали погоду, и особенно много гадали о том, какими будут Святки. Хорошо, если теплыми. Это сулил иней, покрывавший постройки и ветви деревьев. И это не было редкостью: «Агей-пророк сеет иней на порог».Но, если на Аггея было морозно, то, скорее всего, тепла не следовало ждать до Крещения. Было важно даже то, какие сугробы наметены у заборов. Плотно привалившиеся к оградам сугробы предвещали плохой урожай будущим летом. В общем же, погодка этим днем соответствовала апрелю.Именинники в этот день: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Пётр, Софья.