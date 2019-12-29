Емельяненко — Джексон смотреть прямую трансляцию онлайн, по какому каналу показывают сегодня, 29 декабря

Онлайн-видеотрансляция боя Федор Емельяненко — Куинтон Джексон, который состоится сегодня, 29 декабря, в Сайтаме в рамках турнира Bellator 237, будет доступна на этой странице «Матч ТВ». Начало трансляции в 06:00 по московскому времени. Бой Емельяненко и Джексона начнется примерно в 08:00 мск.

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Накануне в Токио прошла официальная процедура взвешивания, в результате которой американец показал на весах 120,2 кг, вплотную уложившись в лимит тяжелой категории. Вес Федора составил 109 кг.

Поединок Емельяненко — Джексон возглавит турнир Bellator 237.Джексон перед боем назвал Емельяненко своим любимым бойцом.

Во сколько бой Емельяненко и Джексона сегодня, 29.12.2019

«Я очень воодушевлен, потому что дерусь в Японии, но хотелось бы не драться с моим любимым бойцом. Но это моя работа. Думаю, у меня всё получится, потому что Федор сам очень яркий боец. Так что поединок многообещающий», — сказал он.Федор Емельяненко, в свою очередь, оценил физические возможности соперника.»У него самое опасное там, где не ждешь. Может прилететь. Как стоя, так и лежа. Я видел его бои, когда он просто поднимал на второй этаж, бил об ринг, и человек отключался. Это было не один раз. Ломал ребра таким образом. Я знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, лёжа себя очень хорошо чувствует. Это один из последних моих боев. Всё-таки время уже подходит», — отметил он.