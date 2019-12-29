Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном

На Saitama Super Arena в японской Сайтаме состоится турнир смешанных единоборств Bellator 237, организованный популярным американским ММА-промоушеном Bellator. Его мэйн-ивентом станет бой двух легендарных бойцов — Федора Емельяненко и бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.

Бой Емельяненко — Джексон: где смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция турнира из Японии на телеканале «Матч ТВ» начнется в 06:00 по московскому времени. Бой Емельяненко и Джексона начнется примерно в 08:00 мск.

Перед боем: шансы соперников

Для Емельяненко этот поединок будет первым со времен поражения от Райана Бейдера в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Тем временем Джексон в последнем бою победил Вандерлея Сильву, правда, произошло это еще в сентябре прошлого года.В со-главном бою бывший чемпион легкого дивизиона Bellator Майкл Чендлер разделит клетку с Синди Аутлоу. Всего в рамках турнира должны состояться 12 поединков, в которых примут участие спортсмены из России, США, Бразилии, Японии и Великобритании.

Кто победит Емельяненко или Джексон

Шансы бойцов в главном бою специалисты оценивают так: победа Федора Емельяненко — 1,33, победа Куинтона Джексона — 3,4.