Путин борется с бедностью повышением МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.

kremlin.ru

В целом, такое решение поможет увеличить доходы около 3 млн человек из числа самых малоимущих россиян. Стоимость решения для бюджетников — около 21 млрд рублей — на такую сумму вырастает ежемесячный фонд оплаты труда.

В целом повышение МРОТ составило 7,5%, что, по данным правительства РФ, немного опережает официальную инфляцию.

Напомним, 20 декабря правительство Алтайского края, руководство Алтайкрайсовпрофа и руководители союзов работодателей подписали региональное соглашение о росте зарплат.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тыс. рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции.

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