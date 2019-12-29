Бывший глава МИД Латвии заявил, что Рига «поддакивает» США и ЕС

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Fabrizio Bensch/Reuters

Первый министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что страна не имеет собственной внешней политики, а лишь «поддакивает» США и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Евросоюз и Вашингтон демонизируют России.

«Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу», — считает Юрканс.

Он добавил, что речи о каких-либо «конкретных шагах» в этом направлении также не идет.

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