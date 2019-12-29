В Иране пригрозили сбивать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

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Caren Firouz/Reuters

Заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные аппараты, замеченные в районе проведения учений Ирана, России и Китая будут уничтожены. Об этом сообщает Tasnim.

По его словам, многие страны интересуются, что происходит на учениях. Он добавил, что разведчики также хотят знать об этом.

«Совместные учения – не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений», — добавил Саяри.

Совместные учения военно-морских сил России, Ирана и Китая начались 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они продлятся до 30 декабря.

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