Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Правительственные силы отбили все атаки боевиков. Потерь среди сирийских военных нет.

«В каждом из нападений участвовало до 50 боевиков при поддержке 5-6 пикапов с установленными на них тяжелым вооружением», — сообщил Боренков.

По его словам, атаки проходили в направлении Дэйр-Эль-Гарби – Мейсруна и Маар-Шурин – Джарджаназ. В результате нападения убиты или ранены до 30 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.