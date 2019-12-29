Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

РИГА, 28 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия «поддакивает» США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.

Латвия является членом ЕС с 2004 года.

«Я лично не вижу путей (для налаживания отношений с Россией), не вижу никакой формулы, потому что у нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это все — демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах», — сказал Юрканс журналистам.

Юрканс был первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав РФ и ситуацией на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.