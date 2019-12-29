В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения «Беркут» собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.

Киевский апелляционный суд продолжает рассматривать апелляции на продление ареста пяти экс-беркутовцам, которых обвиняют в убийствах на акциях протеста в Киеве в 2014 году. Прокурор Сергей Куцый сообщил, что все они находятся в списках на обмен пленными на Донбассе 29 декабря.

«Под судом и в суде сейчас пару сотен человек» — написал Синицын в Facebook, призвав в сообщении «подтянуться» к СИЗО.

По его словам, акция планируется проводиться «до завершения обмена» 29 декабря.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен должен состояться в воскресенье.

Ранее лидеры стран «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры «нормандской четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.