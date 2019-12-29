Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

close





Джо Байден

Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, у республиканцев нет никаких правовых оснований для того, чтобы он дал показания.

«Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — добавил он.

Байден отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.

Ранее Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

READ Ей неинтересно светить ***: стало известно, куда пропала Алина Кабаева

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

— Новые обвинения: как демократы пытаются потопить Трампа