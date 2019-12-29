Польский журналист оценил слова Путина о после Липске

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Польский журналист Марек Щверчиньский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о польском после Юзефе Липске в нацистской Германии, которого тот назвал «сволочью и антисемитской свиньей». Об этом сообщает Polityka.pl.

По словам журналиста, Путин вмешивается во внутренние дела страны. Щверчиньский считает, что Россия пытается рассорить Польшу с союзниками.

Он также добавил, что Россия готова пойти на все, чтобы «подорвать нашу точку зрения», которая могла бы привлечь внимание всего мира.

Журналист указал на то, что в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории, и Москва якобы планирует объявить Польшу главной русофобной страной в Европе.

Ранее российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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