Я патриот своей страны вожатый детского лагеря Бийске решил уволиться после скандала свастикой

Вожатый бийского лагеря, который опубликовал фото детей на полу в форме, напоминающей свастику, больше не будет заниматься педагогической деятельностью. Такое решение он принял после громкого скандала, который подняла общественность из-за его, как он выразился, «неудачной шутки». Данное заявление он опубликовал в своем Instagram.

Как пояснил молодой человек, данный поступок не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. «Я абсолютно толерантный человек и для меня не важны такие признаки человека, как пол, раса, национальность, вероисповедание, ориентация и принадлежность человека к какой-либо социальной группе. Это личное дело каждого, я ни в праве не за кого решать, а уж тем более проявлять нетерпимость к человеку, основываясь на его выборе и убеждениях. Я — патриот своей страны, я плачу налоги, я отслужил в армии, отдал долг своей Родине, никогда не был замечен в аполитичных взглядах и действиях», — заявил он.

Вожатый также добавил, что совершенный им поступок, безусловно, недопустим, однако он не подразумевался как действие, направленное на разжигание ненависти, вражды и нетерпимости. «С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», – резюмировал он.

Напомним, несколько дней назад молодой вожатый из круглогодичного санаторно-оздоровительного лагеря «Чайка» в Бийске опубликовал в Сети фото, где четверо детей лежат на полу в форме, напоминающей свастику. Пост вожатый подписал: «Я люблю свою работу!» Комментаторы такую самодеятельность восприняли агрессивно. В Минздраве Алтайского края в то же время заявили, что на фото всего лишь запечатлена репетиция танца «Звездочка», однако полиция уже начала проверку.