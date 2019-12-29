Сегодня «Ак Барс» прервал трехматчевую проигрышную серию, обыграв дома «Локомотив» (3:0).

Хозяева открыли счет в середине первого периода после броска Никиты Лямкина. Во втором периоде Олег Ли и Михаил Глухов отличились с интервалом в 63 секунды, установив окончательный счет матча.

В составе казанцев дебютировали защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников, обменянные из ярославского клуба неделю назад.

В следующем матче «Ак Барс» 5 января сыграет дома против «Трактора». Начало в 17:30 мск.