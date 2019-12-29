Марьяна Ро опровергла слухи о своей беременности. В соответствии со словами знаменитости, она умышленно приобрела накладной живот в целях розыгрыша подписчиков.

После появления спорных фото, на которых Марьяна Ро запечатлена с крупным живом, поклонники стали публиковать сообщения о её беременности, распространять данные в отношении её готовности стать матерью. Сама знаменитость подчеркнула, что желала лишь пошутить и спровоцировать вопросы со стороны недоброжелателей, предсказывавших ей одиночество после разрыва отношений с рэпером Face и блогером Ивангаем.«Купила для себя накладной живот, чтобы сделать видео о фальшивой беременности. Крайне приятно, что довольно много людей решили не хейтить, а написали поздравления. Уверяю, что это была обычная шутка, которую некоторые поклонники восприняли серьёзно», — отметила Марьяна Ро.Часть поклонников отрицательно встретила шутку о беременности. До этого Марьяна Ро уже публиковала похожие фото и видео, чем вводила фанатов в заблуждение. При этом блогер обещала, что в дальнейшем станет делиться исключительно достоверной информацией, отказавшись от таких шуток над своими подписчиками. [media=https://www.instagram.com/p/B6iRY-EhOc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]