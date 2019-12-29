Звезда «Дом-2» Илья Яббаров готов потратить 250 тысяч на встречу Нового года

Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Илья Яббаров готов потратить на встречу Нового 2020 года около 250 тысяч рублей. Молодой человек заплатил все свои долги, которые касались алиментов, и теперь может запросто отмечать предстоящие праздники.

Илья Яббаров же наоборот узнал, сколько будет стоит взять в аренду дом в Подмосковье и накрыть новогодний стол. После сказал, что дешевле будет слетать за границу. Тем не менее, возможно, чтобы сэкономить деньги, Илья Яббаров вообще останется на территории проекта, ведь Анастасия Голд может захотеть шикарную свадьбу.