Милана Тюльпанова похвалила пресс своего бывшего мужа Александра Кержакова

Милана Тюльпанова похвалила пресс своего бывшего мужа футболиста Александра Кержакова. Телеведущая пообщалась с журналистами и дала ответы на ряд пикантных вопросов относительно романтических отношений.

На вопрос о наиболее сексуальной части тела бывшего партнера Тюльпанова сообщила, что её экс-супруг имел весьма красивый пресс. Знаменитость призналась, ей хорошо запомнилась данная часть тела Кержакова.«Это не имеет действительно большого значения, ведь если любишь человека, то испытываешь влечение полностью. Без разницы красивые ли руки, ноги, пресс», — пояснила Милана Тюльпанова во время интервью для wday.ru.

На вопрос о том, какую часть собственного тела она считает наиболее привлекательной для противоположного пола, знаменитость обратила внимание на шею. Тюльпанова также отметила свои тонкие и узкие ключицы.