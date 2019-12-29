ГИБДД требует отбирать права у алкоголиков и наркоманов — нововведения в законе

В Госдуму в ближайшее время поступит проект поправок в КОАП и закон «О безопасности дорожного движения», разработанный МВД. Как сообщают «Известия», новшества предполагают доступ инспекторов к врачебным документам. Пока ГИБДД взаимодействует с медицинскими учреждениями строго по запросам — в том случае, когда правоохранителям необходима информация о конкретном водителе, они истребуют ее у врачей. Это отнимает много времени и не всегда проходит успешно.

Нововведения подразумевают под собой доступ инспекторов к врачебным документам, пишут «Известия». В настоящее время ГИБДД сотрудничает с медучреждениями только по запросам. Когда стражам порядка необходимы данные о конкретном водителе, то они обращаются за помощью к врачам. Правда, это занимает много времени и не всегда проходит удачно.

В связи с этим в ведомстве предлагают Минздраву создать специальную федеральную базу и пополнять её диагнозами, с которыми строго запрещено управлять транспортными средствами. Кроме того, в базе будут храниться данные обо всех медзаключениях. Нынешняя система, связанная с запросами со стороны ГИБДД, сохранится. Однако благодаря такой базе ускорится процесс получения нужной информации.

Также МВД предлагает дополнить закон «О безопасности дорожного движения» статьей, которая подразумевает «заморозку» действия водительских прав, если у их собственника имеются медицинские противопоказания.

Кроме того, МВД желает ужесточить порядок прохождения медицинских комиссий. Так, за липовые справки о том, что водитель здоров, юридическое лицо отдаст 600 тысяч рублей, за не занесение данных в базу — до 100 тысяч рублей, а недостоверная информация в базе будет наказываться штрафами до 200 тысяч рублей для врача и до 600 тысяч рублей для юридического лица.

В Минздраве говорят, что сведения, которые требует ГИБДД, по положениям статьи 13 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», составляют врачебную тайну. Что касается запросов, то врачи отвечают в течение месяца.

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В то же время эксперты согласны с ГИБДД. Ведь информационная база уменьшит бумажную волокиту и ускорит работу инспекторов.

«Многие медсправки оказываются подложными, и с помощью базы сотрудники ГИБДД смогут быстро убедиться, что она достоверна, и не писать запросы с тем, чтобы проверить ее актуальность. Такая информационная система оградит ведомство от липовых справок, поскольку доступ к базе будет только у лицензированных медучреждений», — уверяет врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун.

Для справки:

Согласно официальной статистике, за последние двенадцать лет потребление алкоголя в РФ уменьшилось на 40%.

На взгляд сотрудников Минздрава, это произошло по следующим причинам:

— снизился масштаб злоупотребления алкогольной продукцией:

— профилактика алкоголизма среди россиян до 2020 года.

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