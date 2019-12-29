Первый на Кавказе акватлон прошел в Пятигорске

13 июля на Новопятигорском озере прошли соревнования SwimRun, организаторами которых выступила команда KavkazRun. Следил за ходом соревнований и корреспондент ИА «Экспресс-Новости».

SwimRun — это соревнования, где атлеты преодолевают сначала водную, а затем беговую дистанции. Дистанции же, в свою очередь, делились на категории Лайт и Про: 600 метров на открытой воде и 3,5 километра бег, 1,5 километра вплавь и 10 километров бегом соответственно.

Перед началом соревнований к спортсменам и болельщикам обратился Михаил Шоров, лидер движения KavkazRun. Он пожелал всем удачи, поблагодарил атлетов за участие, а также провел небольшой брифинг, где рассказа о маршруте, правилах безопасности и условиях соревнований.

Кроме того, к спортсменам обратилась Анна Бычкова, призер чемпионатов мира и Европы, участница Паралимпиады в Рио:

— Впервые присутствую на подобном мероприятии и очень рада, что такое событие состоялось на Ставрополье. Всем атлетам я желаю удачи! — сказала спортсменка.

Напомним, мы уже писали о Пятигорском полумарафоне, который также организовала команда KavkazRun.

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