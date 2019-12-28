Юрий Шатунов в передаче «Привет, Андрей!» заявил, что Разин поет его хиты под фонограмму

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Юрий Шатунов сделал неожиданное заявление в ходе передачи «Привет, Андрей!». Оказывается, Разин поет хиты певца под фонограмму. Как рассказал музыкант, его конфликт с продюсером длится на протяжении 30 лет, с тех пор, как артист решил уйти из «Ласкового мая». Сейчас Шатунов успешно строит сольную карьеру, однако бывший менеджер любыми способами пытается запретить исполнять его композиции, в том числе «Белые розы» и «Седую ночь». «Происходит нечто неординарное», – отметил экс-солист некогда популярной группы. По словам знаменитости, дело дошло до суда, но исполнитель не знает, с чего все началось.

Шатунов рассказал, что все это неправильно, поскольку названные хиты принесли ему популярность. Также звезда российской сцены не понимает, по какому праву Разин выступает по всей стране с его песнями и поет под фонограмму певца. В студии передачи редактора показали фрагмент ролика с одного из шоу продюсера. При этом присутствующие на проекте артисты, в том числе Киркоров и Басков, очень удивились поведению менеджера.

Экс-солист «Ласкового мая» не планирует уступать Разину, но хочет поскорее закончить конфликт. По мнению исполнителя, нельзя, чтобы он вредил его карьере из-за личных обид.