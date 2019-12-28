В Москве установили пандус для инвалидов, который ведет к лестнице, а не к лифту — Блокнот Россия

Жители старых домов недовольны тем, как власти решают проблему доступности для маломобильных граждан

В «Блокнот» обратились жители улицы Рогова в Москве. Здесь, в рамках организации безбарьерной среды поставили пандус, правда, только на один пролет. Второй пролет до лифта инвалидам-колясочникам, мамам с маленькими детьми и пенсионерам с тележками предлагается преодолевать по ступенькам.

Администрация отвечает, что на узкие пролеты не существует пандусов, подходящих по ширине. Но дело не только в проблемах с управляющей компанией и городскими структурами: часто против пандусов выступают сами соседи.

Так, в пятиэтажках жители предлагают инвалидам-соседям переехать, а молодым матерям потерпеть несколько лет, пока дети не вырастут. Объясняют соседи свою позицию тем, что существующие пандусы крайне неудобны в использовании и даже «бестолковы».

«Это бесчеловечно, — считают жители старых домов, где до лифтов нужно идти по лестницам, — нам ставят непонятные пандусы, которые не решают проблему, а только мешаются. Либо пусть город организовывает полноценную барьерную среду, устанавливает оборудование, которым удобно пользоваться, либо пусть не тратят деньги из бюджета на лишь бы что!»

«За наши деньги бесконечно перекладывают плитку и бордюрные камни, но не могут организовать доступную среду. Пытаются переложить на наши плечи решение насущных проблем, а вместо нормальных устройств ставят галочки. Этими так называемыми пандусами совершенно невозможно пользоваться», — жалуются москвичи.