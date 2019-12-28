«Это наглость»: в Крыму отреагировали на полеты беспилотника США

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Senior Airman Juan Torres/U.S. Air Force

В Крыму полет американского беспилотника над границами полуострова назвали наглость. Там также посоветовали узнавать всю необходимую информацию о регионе через официальную делегацию, которую можно было бы послать в Крым, согласовав детали с российским внешнеполитическим ведомством. Беспилотный летательный аппарат ВВС США пролетел в этом месте уже как минимум во второй раз за этот месяц.

В Крыму пролет американского беспилотника над полуостровом назвали наглостью. Такое мнение выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Подобные полеты — это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», — сказал Чегринец в комментарии РИА «Новости». Представитель Ассамблеи отметил, что американским властям следует больше внимания уделить своим внутренним проблемам и вопросам, а не выискивать информацию у границ Крыма.

«Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ», — посоветовал собеседник агентства.

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Беспилотный летательный аппарат американских военно-воздушных сил пролетел над границами Крымского полуострова в субботу, 28 декабря. В 6:20 по мск он вылетел с итальянского острова Сицилия, где располагается база НАТО Сигонелла. После этого RQ-4B-40 Global Hawk направился к линии разграничения в Донбассе, а затем полетел к черноморскому побережью России. Информацию о передвижениях беспилотника обнародовал мониторинговый ресурс Plane Radar.

Причем это не первый за декабрь полет БПЛА по такому маршруту. Так, 4 декабря RQ-4 Global Hawk совершил подобную разведку, только стартовал немного раньше.

Этот тип беспилотника является стратегическим, предназначенным для разведки. Разработкой американского летательного аппарата занималось дочернее предприятие компании Northrop Grumman. В марте 2006 года к выполнению своих боевых задач приступил первый беспилотник этого типа.

Российское оборонное ведомство неоднократно обращалось к американским коллегам с требованием прекратить разведывательные полеты вблизи российских территорий. Однако в Пентагоне отказались следовать призывам российского министерства.

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Сегодня, 28 декабря, стало известно, что разработка российского лазерного комплекса для уничтожения беспилотников завершится уже в следующем году. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

«В части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ», — сказал он.

Замглавы Министерства обороны России отметил, что у комплекса будет модульный принцип построения основных систем. В дальнейшем это позволит поэтапно наращивать мощность и номенклатуру поражаемых целей.

«Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса «земля — воздух» и «воздух — воздух» с оптическими головками самонаведения», — уточнил Криворучко.

Российские военные регулярно сообщают об обнаружении беспилотных аппаратов иностранных государств в небе над российскими границами. Зачастую дроны, производящие разведку, замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

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Ранее на итоговой коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу обратил внимание российских военных на то, что за последний год увеличилось количество разведывательных операций стран-членов НАТО вблизи российских границ. «По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% — морской», — указал глава министерства.

Кроме того, он отметил участившиеся действия Североатлантического альянса, направленные против российской стороны. По словам главы Минобороны, к 2022 году международный союз сможет в полной мере реализовать военную программу «четыре по 30». Она означает, что в течение 30 суток к применению будут готовы 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. «На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%», — пояснил Шойгу.