Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января

В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц», — сказано в нем. Таким образом, МРОТ по сравнению с 1 января 2019 года увеличится на 7,5%, или 850 рублей.

Напомним, закон о повышении МРОТ с нового года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 12 декабря. Он составит 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что увеличение минимального размера оплаты труда поспособствует повышению зарплаты более 3 млн россиян, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.