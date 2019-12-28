«Имитировали удар по эсминцу США»: Украина жалуется на Россию

Украинское командование воздушных сил разместило в социальных сетях сообщение о том, что российские самолеты якобы имитировали ракетный удар по американскому эсминцу, который следовал в Одессу. В ведомстве отметили, что как только воздушные суда произвели маневры, они вернулись на базу. Кроме того, украинские военные прикрепили для визуализации «фотоколлаж». На нем изображен миноносец и четыре летательных аппарата.

В командовании воздушных сил ВСУ заявили, что американский эсминец, который недавно зашел в акваторию Черного моря и следовал в Одессу, сопровождался российскими самолетами. В ведомстве отметили, что летательные аппараты при этом совершили маневры, имитирующие ракетный удар.

«Фронтовые бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря имитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, — ракетный эсминец США «Ross», который направлялся к порту Одесса», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook украинского командования. Указывается, что это произошло за день до того, как эсминец благополучно добрался до места назначения, то есть 23 декабря.

По данным украинских военных, воздушные суда вернулись на базу после того, как «совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами». При этом к посту был прикреплен «фотоколлаж», на котором показано, каким образом это якобы происходило. Как пишет украинское ведомство, изображение было приложено «для визуализации».

В командовании воздушных сил Украины добавили, что «бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны», в том числе на те, которые ввели антироссийские санкции. Вместе с тем военные пожаловались, что Москва якобы каждый месяц «резервирует новые районы для военных учений, что максимально затрудняет проход торговых судов» в Азовском и Черном морях.

Как отмечала ранее вице-адмирал Лиза М. Франчетти, которая командует 6-м флотом США, «в течение всего текущего года корабли 6-го флота США присутствовали в Черном море для поддержки региональных партнеров и союзников Америки». При этом визит миноносца «Ross» она назвала демонстрацией «неизменной приверженности США безопасности и стабильности в морской сфере», передает портал «Независимое военное обозрение».

В России, между тем, заметили активизацию антироссийских действий НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты. Так, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что к 2022 году международный союз сможет реализовать военную программу «четыре по 30».

»Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать». Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%», — обратил внимание российский министр на итоговой коллегии военного ведомства.

Он также заявил об увеличении разведывательных операций стран-членов союза вблизи российских границ. «По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% — морской», — уточнил Шойгу.

Вместе с тем, по словам главы оборонного ведомства, каждый год НАТО проводит в Европе до 40 крупных учений, направленных против России.

НАТО, в свою очередь, считает себя единственным гарантом европейской безопасности «на фоне российского военного усиления». Об этом в конце ноября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

«Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности, наши силы предотвращают конфликт и сохраняют мир», — уверен генсек международной организации.

По словам Столтенберга, НАТО направляет «ясный сигнал» прибалтийским странам о том, что альянс помнит про свои обязательства «перед лицом российского военного усиления и модели дестабилизирующего поведения».

В последнее время российские власти все чаще отмечают, что НАТО расширяет свои военные инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». При этом Москва не раз обращала внимание, что обеспокоена наращиванием сил альянса на европейской территории. Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет ни для кого угрозы и не собирается нападать на какую-либо страну. Но при этом российские власти не оставят без внимания действия, потенциально опасные для государственных интересов.

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