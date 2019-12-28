Какой праздник 29 декабря в России и мире

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29 декабря в отмечается 1 праздник.
Агеев день
Народный праздник Агеев день отмечается 29 декабря 2019 года (по старому стилю – 16 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти святого ветхозаветного пророка Аггея. В простонародье его прозвали Инесеем (Иней Сей), так по инею в этот день судили о погоде на ближайшее время.
История
В библейских сказаниях информации о пророке Аггее практически не сохранилось. Доподлинно известно, что он был 10-м из 12 малых пророков и проживал в VI веке до н.э. во времена царствования Дария Гистаспа.
Он был известен своими смелыми пророчествами в отношении иудейского царя Зоровавеля и первосвященника Исуса. Аггей показывал их бездействие, а также призывал к реставрированию и достройке Иерусалимского храма.
Традиции и обряды
Пророка Аггея считают покровителем чистой человеческой души. Ей принято помогать вознестись в небесный мир. Для этого после смерти человека закрывают все зеркала, чтобы душа в плен не попала, и открывают окна, двери, чтобы она смогла выбраться наружу. В этот день принято молиться пророку Аггею обо всех недавно погребенных родственниках. Если в семье появился новорожденный, то необходимо прийти в церковь и поставить свечу за здравие ребенка. В молитве также считается обязательным попросить Аггея о сохранении чистоты души младенца и о наставлении его на истинный путь.
Продолжается подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовят холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варят пиво.
Традиционно в этот день гадают на погоду. Для этого разжигают костер и бросают в него снежных человечков. Если огонь быстро затухает, значит, выдастся ясная погода на протяжении всех Святок.
Приметы
- Если деревья и дома заковало инеем, то погода на Святки будет теплой.
- Если в этот день стоит холод, то зима будет лютой.
- Если снег вплотную у заборов лежит и ветер гуляет, то жди голодного лета (неурожайного).
- Если стекла покрыли расписные узоры, то мороз продержится еще 20 дней.
- Агеев день показывает погоду на апрель.