Чёртово Городище — загадки «каменного города»

Зубчатая гряда гранитных башен-останцев вытянута с юго-востока на северо-запад. С севера Городище обрывается неприступной стеной, а с юга скала более пологая и на нее можно забраться по гигантским каменным ступеням. Южная часть Городища достаточно интенсивно разрушается. Об этом свидетельствуют каменные россыпи по южному склону горы. Это обусловлено резкими температурными колебаниями на хорошо освещаемом солнцем южном склоне.

На самую верхнюю точку скалы помогает подняться установленная там деревянная лестница. С вершины видна широкая панорама окрестных гор, лесов, и озер. Городище имеет матрацевидную структуру, создающую ложное впечатление, что оно сложено из плоских плит. Происхождение «каменных городов» относится к далекому прошлому Уральских гор. Граниты, которыми сложены скалы, имеют вулканическое происхождение и образовались около 300 млн лет назад. За это солидное время гора подверглись сильному разрушению под действием перепадов температур, воды и ветра. В результате образовалось такое причудливое природное образование.

По обеим сторонам от основного гранитного массива (на некотором отдалении) можно осмотреть небольшие каменные палатки. Наиболее интересна каменная палатка к западу от основного массива. Она достигает высоты 7 метров, здесь очень хорошо просматривается матрацевидная структура.

Практически все окрестные горы так же усеяны каменными палатками. Чертово Городище находится в центре так называемого Верх-Исетского гранитного массива, но из сотен других скальных обнажений, безусловно, является самым грандиозным!

Внизу, под горой находится кордон. Там же течет речка Семипалатинка – приток реки Исеть. Чертово Городище отлично подходит для тренировок альпинистов. В этом районе преобладают красивые сосновые леса, летом много ягод.

Чертово Городище: история

Что касается происхождения названия, то оно вполне очевидно. Слишком неестественными предстают перед спутником эти скалы – словно их выстроила нечистая сила. Впрочем, существует еще одна, достаточно оригинальная гипотеза происхождения топонима. Дело в том, что слово «Чортан», точнее «Сортан», можно разложить на составляющие «Сарт-тан». В переводе с мансийского языка – это «передняя торговля». Эти слова при восприятии русскими были трансформированы – Сартан – Чертын – Чертов. Вот и получилось Чертово Городище – городище передней торговли.

Как установили археологи, человек с давних времен присутствовал в районе Чертова Городища. В ходе раскопок у подножья скал было найдено много черепков глиняной посуды и кусочков листовой меди. Находили и медные подвески-обереги. Находки относят к эпохе железного века. Наша далекие предки глубоко почитали Городище. Они считали их прибежищем духов и приносили им жертвы. Тем самым люди пытались задобрить высшие силы, чтобы все было благополучно.

Первым научным описанием «каменного города» мы обязаны членам Уральского Общества Любителей Естествознания (УОЛЕ). 26 мая 1861 года состоялся поход, инициатором которого стал житель Верх-Исетского завода Владимир Захарович Земляницын – священник, действительный член УОЛЕ. Он пригласил своих знакомых (тоже членов УОЛЕ) — книготорговца Павла Александровича Наумова и преподавателя екатеринбургской гимназии Ипполита Андреевича Машанова.

Однако отчет об этой экспедиции был опубликован лишь 12 лет спустя («Записки УОЛЕ», том 11 , вып. 1, 1873). Вот его фрагмент:

«Один из постоянных жителей Верх-Исетского завода В.З.З. со своим знакомым решил посетить Чертово городище, будучи наслышаны от местных старожилов о (его) существовании близ Исетского озера . Из Верх-Исетска они проехали сначала на с-з по зимней Верх-Невинской дороге в деревеньку Коптяки, лежащую на ю-в берегу Исетского озера. В Коптяках путники переночевали в доме у старосты Балина. Вечером ходили на берег Исетского озера, полюбовались видом озера и отрогами Уральских гор на противоположном берегу, и чуть заметной деревенькой Мурзинкой на северном берегу. На озере вдали было видно Соловецкие острова – на них существовали раскольничьи скиты. На другой день 27 мая путники выехали, напутствуемые советами старосты Балина. По его словам: «Нечистая сила» больно играет около «Городища» и нередко сбивает православных с пути. Путники отправились на «плотинку», находящуюся от Коптяков в двух верстах . Оставив лошадей на плотинке у сторожа и расспросив еще раз о дороге на «Городище», путники решились отправится в путь одни, без проводника, имея при себе только компас. Наконец, миновав болото, они по горам вышли на широкую просеку. Просека упиралась в перешеек, соединявший две невысокие горы. Между горами росли три гигантские лиственницы, послужившие впоследствии маяками для отправлявшихся на «Городище». Они скрываются в лесу на правой горе. Потом предстоял подъем в гору, сначала по густой траве, потом по бурелому, и, наконец, по так называемой в народе «Чертовой гриве». Впрочем, «грива» эта весьма облегчает восхождение на «Чертово городище», потому что идешь по гранитным плитам, как по ступеням. Один из путников первым добрался до «Чертовой гривы» и закричал: «Ура! Близко должно быть!». Действительно, среди сосняка забелела какая-то масса. Это было «Чертово городище».

Машанов взял с Чертова Городища образцы гранита и передал их в музей УОЛЕ.

В 1874 г. членами УОЛЕ была проведена вторая экскурсия на Чертово Городище. На этот раз в ней принял участие и сам Онисим Егорович Клер. Скалы Чертово Городища оказали на него настолько сильное впечатление, что он писал: «а не циклопические ли это сооружения древних людей?..»

В.Л. Метенков первым сфотографировал Чертово Городище и издал почтовую открытку с его изображением.

Художник Терехов снял очень отчетливое изображение этих скал. Он изготовил бесплатно 990 фотоснимков для «Записок УОЛЕ» и высказал просьбу, чтобы эти фотоснимки ему были зачтены, как пожизненный взнос в УОЛЕ. Просьба его была удовлетворена.

По фотографиям заметно, что облик Чертова Городища со временем постепенно меняется.

Очередная экскурсия состоялась 20 августа 1889 года. В нее отправились члены УОЛЕ С.И. Сергеев, А.Я. Пономарев и др. Они отправились с только что построенной станции Исеть. Прошли несколько километров вдоль железнодорожного полотна и свернули к горам.

Но их поход не задался. В первый день они не смогли отыскать Чертово Городище и весь день проблуждали в болотах в пойме речки Кедровки. Потом случайно встретили людей, посланных начальником станции Исеть на их поиски и вернулись на станцию, где и переночевали. Лишь на следующий день они разыскали Чертово Городище и поднялись на вершины скал.

Чертов Городище:поход выходного дня

В настоящее время Чертово Городище — самый посещаемый скальный массив в окрестностях Екатеринбурга. К сожалению, более ста лет массовых посещений не могло не отразится на экологической обстановке и внешнем облике скального массива.

Почти вся поверхность скал покрыта надписями. Первая из них появилась еще в 1902 году! Общее же число наскальных надписей, по подсчетам свердловских школьников, проведенных под руководством Т.Ю. Серых в 1970-х годах, около 1700. Это сильно портит вид скал.Скалы, Чертово Городище, фото, Свердловская областьСейчас в это трудно поверить, но было время, когда Чертово Городище было закрыто для туристов. Для самовосстановления природы Первоуральский горисполком на 5 лет (до 31 декабря 1985 г.) закрывал этот район для посещений туристов. В то же время всю округу очистили от накопленного за многие годы бытового мусора, а на скалах оборудовали скалодром. Спустя 5 лет скалы вновь были открыты для массовых посещений.

Как добраться до Чертова Городища?

Чертово Городище хорошо для посещения в любое время года. Для того, чтобы попасть на Чертово Городище, нужно сесть на электропоезд Свердловск — Нижний Тагил и доехать до станции Исеть.

Сойдя с поезда, пройти метров 200 назад вдоль ж/д путей. Здесь вы увидите автомобильную дорогу, уходящую под небольшим углом направо. Идти по ней мимо промышленных предприятий. Постепенно дорога переходит в улицу Заводскую. По ней нужно пройти до конца, после чего повернуть направо на ул. Мира (на ней стоят желтые двухэтажные дома). Метров через 50 после этого, после дома № 3 (перед продуктовым магазином) повернуть налево. Эта дорога идет в лес. После лесничества у подножия горы будет развилка. Наезженная грунтовая дорога поворачивает налево, нам же нужно идти прямо по дороге в долгую гору. Это прямая тропа к нужным нам скалам. По ней нужно идти прямо в южном направлении, никуда не сворачивая. Даже зимой она всегда хорошо натоптана.

Примерно за километр до Чертова Городища вы выйдете на обширную вырубку и на горке по правую руку от вас увидите скалы — так называемые Малые Черти. По высоте они не сравнимы с Городищем, но достойны того, чтобы их посмотреть. Можно доехать до подножия горы Чертова Городища и на автомобиле. От Исети идет достаточно хорошая грунтовая дорога. Ориентир, до которого ехать, — кордон у подножия горы. Зимой обычно есть тропа к Городищу и со станции Гать. Для этого от станции нужно идти по тропе на запад. Летом здесь не пройти — не позволит болото.При желании можно пройти по интересному маршруту ст. Исеть — Чертово Городище — оз. Песчаное — ск. Соколиный Камень — ст. Северка. Расстояние составит около 30 км. Лучше выделить на этот поход два дня. Также поблизости от Чертова Городища находятся такие достопримечательности, как скалы Петра Гронского (Петрогром), гора Мотаиха, Исетское озеро.

Координаты для GPS-навигатора

56.941667, 60.347222

Скалы Чертово Городище: где остановиться?

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