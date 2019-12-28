14 закусок на новый год 2020: рецепты

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14 закусок на новый год

Многие хозяйки уже начинают планировать, какие закуски они подадут на Новый год. Ведь это самый главный праздник каждой семьи. Хочется порадовать родных и близких, вкусно, красиво и разнообразно накрыть стол.

14 закусок на новый год

1. Канапе

Маленькие порционные бутерброды из гренок или багета станут украшением праздничного стола. К тому же сама форма удобна, если хочется попробовать как можно больше всего вкусного. С красной рыбой на хлебных дисках

Для приготовления понадобятся:

батон – 1 шт;

соленая красная рыба – 250-300 г;

сливочный сыр – 100 г; лимон – ?;

шпажки для декора;

Приготовление несложное и состоит из пяти шагов:

Нарежьте тонкими ломтиками белый батон. Обрежьте ножом или кулинарным кольцом края. Подсушите хлеб в духовом шкафу. Смажьте тосты сыром. Насадите на шпажку кусочек семги или форели, украсьте укропом и долькой лимона.

2.С сельдью и перепелиными яйцами на бородинском хлебе

Ингредиенты:

бородинский хлеб – 2 ломтика;

сливочное масло – 20 г;

перепелиные яйца – 10 шт;

соленая атлантическая сельдь – 1 шт;

свежий укроп – 2 веточки;

Пошаговое приготовление:

Хлеб нарежьте на 10 прямоугольных кусочков каждый (горбушки обрезать). Смажьте сливочным маслом. Положите по половинке перепелиного яйца желтком вниз. Насадите на деревянную шпажку кусок филе атлантической сельди. Для украшения добавьте веточку зелени.

3.Закуски для подачи перед горячим

Если вы все-таки решите накрывать стол традиционно, то стоит подумать о паре холодных блюд, горячих закусках и салате.

4.Творожные «Елочные шары»

Для их приготовления потребуется:

творог 5% — 200 г;

рикотта – 200 г;

тертый пармезан – 50 г;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль,перец;

кунжут, паприка, укроп – для украшения;

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты вилкой в однородную массу. Влажными руками скатайте небольшие шарики. Обмакните каждый в рубленом укропе (кунжуте, паприке, куркуме). Важно! Вы можете также обвалять творожный полуфабрикат в икре тобико, мелко рубленом луке.

5.Рулетики из плавленого сыра, ветчины и семги

Потребуется всего три наименования продуктов:

плавленый сыр «Хохланд» в ломтиках – 2 пачки (чеддер и моцарелла);

ветчина варено-копченая – 100-150 г;

слабосоленая семга – 100-150 г;

Пошаговые действия:

Откройте обе пачки сыра, освободите ломтики от пленки и выложите их на разделочную доску. На каждый ломтик чеддера положите по кусочку ветчины, на моцареллу – слой слабосоленой семги (форели, кеты, горбуши). Сверните рулетики. Дайте охладиться. Каждый рулет мокрым острым ножом разрежьте на 2-3 части. Выдержите в течение пары часов в холодильнике.

В приготовлении рулетов из тонкого лаваша хозяйки могут проявить полет фантазии!

Возьмите лист лаваша, смажьте его сливочным маслом или майонезом и положите в него все, что захотите: маринованную морковь по-корейски, крабовые палочки или соленую рыбу, огуречные дольки, салями, соленые грибы. Сверните в плотный рулет, оберните пленкой и выдержите ночь в холодильнике. Важно! Нарезать лучше за полчаса до подачи.

6.Блинные мешочки

Блины можно приготовить по семейному рецепту, после чего приступить к приготовлению начинки, для которой понадобятся:

куриное филе – 0,5 кг; лук – 1 шт;

сливочное масло – 2 ст л; специи, соль и черный молотый перец;

10-12 нитей сулугуни.

Далее нужно:

Отварить куриную грудку, разобрать ее на волокна. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить куриное мясо и специи. Остывшим фаршем начинить блинчики, завязать полоской сулугуни. Перед подачей разогреть мешочки в духовом шкафу в течение 10-15 минут при 150 ОС и подавать со сметаной или соусом бешамель.

7.Луковые кексы

Эти изделия могут стать прекрасной альтернативой хлебу на праздничном столе.

Для приготовления нужно:

яйца – 2 шт; сметана,

20% — 1 ст л;

мука

ветчина (салями, отварное мясо) – 300 г;

зеленый лук – 1 большой пучок;

сода – 0,5 ч л;

соль – 0,5 ч л;

сахар – 1 ст л.

Процесс приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и солью до пены. Погасите соду уксусом, добавьте в тесто. Вбейте сметану, затем муку. Вмешайте мелко порезанные лук и ветчину. Смажьте силиконовые формочки маслом. До половины вылейте в каждую получившуюся смесь. Выпекайте 25-30 минут при 180 ОС (духовку открывать нежелательно). За 5 минут до готовности кексы можно по желанию присыпать тертым сыром.

Салаты

Среди рецептов закусок на Новый 2019 год нельзя обойти стороной салаты. Особенно привлекут внимание блюда, созданные в новогодней тематике.

8.Салат «Дед Мороз»

Перечень входящих ингредиентов вполне доступен для любой хозяйки:

крабовые палочки – 400 г;

рис отварной – 0,5 стакана;

яйца – 4 шт;

огурец – 2 средних;

яблоко – 1 шт;

красный сладкий лук – 1 шт;

сыр российский – 150 г;

Майонез – 200 г

Когда все продукты собраны вместе, можно готовить:

Майонезом нарисуйте очертания Дедушки Мороза на плоском блюде. Выложите внутрь очертаний отварной рис. Не забудьте оставить немного для декора. Отварите яйца, натрите на мелкой терке. Выложите тертые яйца тонким слоем. Натрите на средней терке огурцы и слегка отожмите. Положите по слою крабовых палочек (2 штуки отложить), тертого яблока, мелко нарубленного ошпаренного лука и сыра (каждый слой промазывать майонезной сеткой и слегка посолить). Из развернутых крабовых палочек «раскроите» пальто и шапку Дела Мороза, рисом выложите опушку. Глаза сделайте из горошин черного перца, бороду – из белых частей палочек. Важно! Салат лучше приготовить заранее, чтобы 5-6 часов он настаивался. Вместо Деда Мороза собрать этот вкусный слоеный салат можно в форме рукавички или новогодней ели – тогда в декоре можно применить укроп.

9.Фаршированные шампиньоны с моцареллой

Следует подготовить:

шампиньоны средние – 8-10 шт, или по количеству гостей;

лук – 2 шт; морковь – 1 шт;

моцарелла для пиццы – 200 г;

кориандр сухой молотый, соль, перец – по вкусу;

масло для жарки

Приготовление:

Берем плотные свежие шампиньоны и отделяем шляпки от ножек. Ножки мелко режем и обжариваем на масле с луком, солью, перцем, морковью сушеным кориандром. Помещаем шляпки на смазанный маслом противень, начинаем, посыпаем сверху тертым сыром. Запекаем в течение 15-20 минут.

10.«Елочные шары» из сулугуни и фарша

Еще одна чисто новогодняя закуска, для которой нужно:

филе куриное/индюшиное – 300 г

лук репчатый – 1 шт

картофель – 2 средние

батон – 2 кусочка

молоко или сливки – 150 мл

сыр сулугуни в косах

Теперь нужно:

Прокрутить из мяса фарш, как на котлеты – с луком, сырым картофелем, размоченным в молоке батоном и специями. Сформировать небольшие шарики. Обжарить их в масле, дать остыть. Расплести «косу» сыра сулугуни и замотать в сырный клубок каждый мясной шарик. Запекать в духовом шкафу до румяности перед подачей.

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11. Кольца болгарского перца с начинкой из рикотты

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт; рикотта (или творог, или творожный сыр, или маскарпоне) – 400 г;

чеснок – 3 зубчика;

грецкие орехи очищенные – 1/3 стакана;

кинза – 3-4 веточки.

Создание этого блюда займет не более 10-15 минут:

Болгарские перцы порезать на кольца толщиной 1 см. Обрезки перца и рикотту с чесноком, горсткой грецких орехов и кинзой смешать в блендере. Начинить колечки сырной начинкой. Остудить в холодильнике.

12. Закуска из чипсов

Для ее приготовления понадобятся круглые чипсы из картофельного пюре наподобие «Принглз» — 1 маленькая банка, а также для заправки:

помидоры черри – 4 шт;

сыр Тильзитер – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка – 2 веточки;

натуральный йогурт – для заправки, 3-4 ст л.

После подготовки продуктов нужно всего лишь смешать все ингредиенты, посолить и аккуратно выложить на каждый чипс.

Украсить блюдо зеленью и помидорами.

13.Жареные креветки, маринованные в апельсиновом соке

Данное блюдо можно назвать поистине королевским.

Ингредиенты:

серые тигровые креветки – 1 кг.;

сок одного большого апельсина;

прованские травы;

горчица – 1 ч л.;

мед – 1 ст л;

бальзамический уксус – 2 ст л;

соевый соус – 2 ст л;

рафинированное оливковое масло для жарки.

веточка розмарина для украшения.

Угощение готовится так:

Креветки очистить от панцирей и голов, оставив хвостики. Залить их апельсиновым соком, в маринад добавить прованские травы, горчицу, мед, бальзамический уксус и соевый соус, перемешать. Выдержать в маринаде под прессом в течение 4-6 часов. Обжарить на сковороде в оливковом масле. Блюдо украсить свежим розмарином.

14. Лодочки из яиц и запеченной свеклы

Эта закуска довольно оригинальная, хоть и имеет в своем составе простые продукты:

яйца куриные – 5 шт;

свекла – 1-2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

греческий йогурт, или сметана, или майонез – 2-3 ст л;

соль, черный молотый перец;

перья зеленого лука для декора.

Что нужно сделать:

Свеклу запеките (или отварите) заранее. Сварите яйца вкрутую, очистите от скорлупы, разрежьте напополам и отделите желтки от белков. Раздавите желтки в пюре, смешайте с йогуртом, нарезанной кубиком свеклой, давленым чесноком и пряностями. Выложите половинки белков на тарелку, аккуратно начините их свекольной начинкой, украсьте зеленым луком.

Новый год – это прекрасный повод приготовить много шикарных блюд, простых и сложных, с диковинными ингредиентами или самыми простыми. Проявляйте творчество и фантазию! Но чтобы не столкнуться с неожиданностями в канун праздника, лучше потренироваться с новыми рецептами заранее – впереди еще несколько месяцев для экспериментов…