Чему учат песни Билли Айлиш?(популярная певица среди подростков)

В этом видеоролике познакомимся с творчеством новой мировой звезды по имени Билли Айлиш, которую уже активно пиарят в том числе в России. И ответим на вопрос, чему учат и какие смыслы продвигают её песни? Начнём с того, что гражданин Израиля Ваня Ургант в своей телепередачи рекомендует всем российским родителям поднять свой авторитет перед детьми за счёт знакомства с новым кумиром молодёжи – американской певицей Билли Айлиш. Последуем его совету, но подойдём к процессу более системно. Глянцевую рекламную обёртку, показанную по Первому каналу и в других крупных СМИ, абстрактно восхищающихся талантом новой певицы, мы уже видели, а теперь давайте оценим содержание и посыл творчества этого юного дарования, прежде чем порекомендуем его своим детям. Для этого перейдём на канал певицы в YouTube и оценим 5 самых популярных клипов. Поехали! Итак, первая песня называется «Bad guy», что переводится как «Плохой парень». У неё почти 700 миллионов просмотров, что впечатляет. О чём же она?

Клип «Bad guy»: Пропаганда пошлости, глупости, извращений и сумасшествия

Из-за тебя мои коленки в синяках. Не говори «спасибо» или «пожалуйста» Делаю, что захочу и когда захочу. Моя душа такая циничная. … Овладей мной, я позволю тебе сыграть свою роль, Я буду твоим животным. … Заставлю твою маму грустить, Заставлю твою подружку истерить, Я даже могу соблазнить твоего отца. Я — плохиш, агаСудя по тексту и видеоряду – клип «Bad guy» транслирует только пошлость, глупость, извращения и сумасшествие. Учитывая, что певице на днях исполнилось 18 лет, такое содержание песни шокирует вдвойне. Получается, что на момент раскрутки этой исполнительницы и этого клипа в СМИ Билли Айлиш была ещё несовершеннолетней, а значит и главная целевая аудитория её творчества – дети, что в принципе, верно отметил Ваня Ургант. Но двигаемся дальше. Вторая песня называется «Lovely», что переводится как «Прекрасно» или «Замечательно». Может быть, здесь будет что-то доброе и светлое?

Клип «Lovely»: Продвижение депрессивных настроений

Разве это не замечательно, быть совсем одной? Хрупкое сердце, но твердый разум1 Разорви меня на куски, остались лишь кожа и кости. Здравствуй, добро пожаловать домой. Покидаю этот город, В поиске местечка получше. Что-то в моем разуме Навсегда заняло все мысли.Итак, герои в клипе заперты в какой-то стеклянной колбе и поют о своих страданиях, что не могут найти выход, просят разорвать их на кусочки, чтобы остались только кожа и кости. Посыл композиции можно интерпретировать по-разному, но в любом случае он абсолютно депрессивный. Хочется спросить: это действительно то творчество, которое следует рекламировать и поощрять музыкальными премиями, которых у Билли Айлиш уже десятки или даже сотни? Но продолжим знакомиться с песнями. На иконку третьей композиции даже нажимать страшно, уже одна обложка вызывает отвращение. Но раз Ваня Ургант и Первый канал одобряют, то давайте всё же оценим содержание…

Клип «When the party’s over»: Пропаганда мерзости

Ты не знал, я не подхожу тебе? Я уже много раз тебя теряла, больше не могу… Называй другом, но держи ближе (перезвони) И я перезвоню, когда кончится вечеринка

Депрессивный настрой и цепи на шеи здесь сохраняются, а весь видеоряд сводится к тому, что исполнительница смотрит на стакан с чёрной жидкостью и, в конце концов, его выпивает, после чего из неё начинает течь эта чёрная жижа. Всё показанное на экране можно назвать только одним словом – мерзость. Образы очень неприятные, но запоминающиеся. Посыл текста тоже абсурдный. На обложке четвёртого клипа мы видим природный пейзаж, может здесь будет что-то более жизнерадостное…

Клип «Bellyache»: Пропаганда насилия, сумасшествия, пошлости

Сижу в полном одиночестве, Рот набит жвачкой, Я в дороге. Мои друзья не далеко — В багажнике моей машины лежат их тела… Я потеряла свой разум, Но мне все равно. Где мой разум? Где мой разум? Может быть, он в сточной канаве, где я оставила своего любовника.Из текста песни и из видеоряда мы узнаём, что девочка сошла с ума, везёт тележку с трупами её друзей, а своего любовника она оставила где-то в канаве. То, что девочка сумасшедшая, мы поняли ещё в процессе просмотра первых трех клипов, осталось только понять, сошли ли с ума её продюсеры, владельцы крупных СМИ, рекламирующих эту певицу, и хозяева музыкальных премий, поощряющих её больное творчество. Или они преследуют какие-то свои цели… Тем временем мы подошли к пятому клипу. Ну что же, одеваем броню из «критического восприятия информации» и снова ныряем в грязь…

Клип «Bury a friend»: Пропаганда суицида, насилия, каннибализма, сумасшествия

Наступаю на стекло, прокалываю твой язык. Хороню друга, стараюсь проснуться. Урок каннибализма, убиваю сына. Хороню друга, я хочу покончить с собой Я хочу покончить с собой, Я хочу, я хочу, я хочу… покончить с собой Я хочу, я хочу, я хочу…В песне с характерным названием «Хороню друга» образ сумасшествия раскрыт ещё более ярко: черные пятна вместо глаз, комната ужасов, шприцы, руки, которые душат певицу, и постоянно повторяемая в тексте фраза «Я хочу покончить с собой». В России сейчас активно борются с группами смерти в соцсетях, быть может пора обратить внимание и на тех, кто прямо с Первого канала рекламирует исполнителей, призывающих к суициду? Или в передаче Урганта агитировать за самоубийства можно, а ВКонтакте нельзя? То, что девочка психически больна и её просто используют, это понятно, но ведь на её раскрутку работает огромная медиаиндустрия, как западная, так и российская. И в этой индустрии, и на том же Первом канале, работают умные дяди, которые хорошо понимают, к какому результату ведёт популяризация подобного творчества среди молодёжи.

Творчество Билли Айлиш нацелено на:

Пропаганду пошлости и извращений

Пропаганду глупости и сумасшествия

Пропаганду мерзости

Пропаганду депрессивного настроения и суицидов

Главная целевая аудитория:

дети и подростки

В рамках проекта Научи хорошему уже созданы рабочие механизмы по противодействию аморальным исполнителям и постепенному преображению ситуации во всей музыкальной индустрии и массовой культуре. Поэтому тех родителей, кто уже разобрался в обстановке и хорошо понимает, каким образом сегодня реализуется информационная агрессия против детей, призываем включаться в эту работу.Смелее, друзья – гласность наша сила!