Новогоднее лицемерие (эссе)

Ололош жил за городом в прекрасном доме из сруба. Толстые брёвна лиственницы надёжно защищали его от холода. Из трубы валил дым, там же на участке топилась банька, в печке которой горели хорошие берёзовые дровишки. Отправив в канализацию кучу туалетной бумаги с надписью «без макулатуры», Ололош умыл руки, вышел из туалета и пошёл на кухню. Взял деревянную разделочную доску и нарезал кусочки мяса. Он прекрасно знал сколько вреда наносят пастбища для коров и свиней и что для их создания вырубаются огромные лесные массивы, но предпочитал об этом не думать.

Оставив мясо аппетитно шкворчать на сковороде, Ололош отошёл в комнату и распечатал на принтере пятую версию стостраничного отчёта о своей работе. Начальник никак не хотел принимать отчёт и всё требовал исправлений, а поскольку сам был закостенелым динозавром, никак не мог привыкнуть читать текст с монитора, всё требовал печатать черновики на чистейшей белой бумаге, чтобы потом листать их по диагонали. Затем Ололош подбросил в камин новых дровишек, сбегал в баньку проверить как там она топится. Вернувшись домой, он убедился, что мясо пока не готово и уселся листать вконтактик. Тут он увидел пост, в котором автор с осуждением относится ко всем тем, кто рубит себе ёлку на Новый Год. Красочное описание и осуждающие мотивы поста заставили Ололоша задуматься. И правда, как ужасно, сколько же вреда люди наносят природе! Ололош всё сильнее и сильнее эмоционально нагревался, а затем не выдержал и написал собственный пост, в котором ещё мощнее, ещё жёстче и грязнее облил помоями тех, кто встречает Новый Год с настоящей ёлкой. Опубликовав его, он успокоился и понял, что сделал хорошее полезное дело. Затем пошёл на кухню, где мясо уже прожарилось, налил себе шампанского, почистил немного фруктов, выбросив кожуру от них в то же ведро, в котором лежал другой мусор. Он прекрасно знал, что, перемешивая органический и неорганический мусор в одном пакете, коих у него получается по 2-3 в день, он наносит ущерба природе многократно больше, чем если бы рубил ёлки каждый день. Также он знал, что, покупая алкоголь, наносит косвенный вред государству в пятикраном размере от стоимости бутылки… он всё это знал, но предпочитал об этом не думать.

Но как можно встречать Новый Год без ёлки? Это же такая важная традиция, да и дети рады будут, увидев подарок под ёлкой, ведь именно так они видят этот праздник в мультфильмах и детских передачах. Ололош решил и эту задачу: он купит им пластиковую ёлку, производство которой наносит куда больше вреда, чем если срубить настоящую ёлку, и особенно если эта настоящая ёлка была специально выращена для праздника или оказалась побочным следствием прореживания просеки для линии электропроводов, ведь именно такие деревья продаются в легальных точках продаж новогодней атрибутики. Однако Ололош этого не знал, он не успел дочитать до этого места, когда гневные эмоции одолели его окончательно и он бросился писать свой уничижительный пост. О том, как произвели его искусственную ёлку и что будет с нею после истечения естественного срока эксплуатации он предпочитал не думать. Он вообще не любил думать над подобными вещами, это мешало ему сохранять положительный эмоциональный фон.По этой же причине Ололош никогда не ходил на субботники или на акции посадки деревьев, где такие же простые люди могли в некотором роде искупить свою вину за наносимый экосистеме ущерб. Участие в подобном мероприятии пробуждало в его сознании какие-то проблески чего-то неприятного, напоминающего о чём-то важном… вроде бы о чём-то, что связано с изменением своей логики социального поведения, но сознание тут же закрывалось, или даже стремительно захлопывалось от этих мыслей, крича ему: «убегай, не обращай внимания, пусть эти неудачники сами возятся, ты ведь не гадишь, чтобы потом за собой убирать!». И Ололош быстро забывал об увиденном объявлении, и на его лице тут же появлялась блаженная улыбка приятного потребительского небытия… затем сладкий вздох… лёгкий глоток тёплого прибалтийского бальзамчика с оздоравливающим эффектом… глаза бегают по развлекательным картинкам юмористического сайта, а указательный палец правой руки лениво щёлкает «далее» с усыпляющей монотонностью.

Ололош сидел за деревянным столом из чистого массива дуба и запивал своё лицемерие пойлом для таких же лицемеров, промакивая губы чистейшими бумажными салфетками, красочная полипропиленовая упаковка от которых лежала в мусорном ведре со всеми прочими отходами.

С Новым Годом что ли… ?

Пояснение автора

У меня нет никакого права судить людей за их управленческие ошибки, совершаемые при организации своей жизни и при выборе своей логики социального поведения. Да, многие люди живут неправильно, в их числе нахожусь и я. Однако эссе не об этом: его задача НЕ в том, чтобы разоблачить эти ошибки, а в том, чтобы указать на лицемерие при их совершении. Я не против самих ошибок, если человек постепенно понимает их и старается исправить, но я против лицемерия, когда одной рукой делается глупость, а другой ОНА ЖЕ осуждается, когда обнаруживается у другого человека. И вот этим эссе я прошу вас не лицемерить хотя бы двумя указанными способами. Первый способ указан явно: не нужно осуждать других за те глупости, которые сам намеренно совершаешь.

Второй способ менее очевиден. Дело в том, что похожее эссе уже было опубликовано в другом месте в прошлом году. Мне поступило несколько отзывов концептуально-одинакового содержания: «ну ведь надо с чего-то начинать, нельзя же устранить всё свои недостатки сразу, просто можно начать с ёлки, а там и до мусора доберёмся, зачем ты с нами так строго-то?». Ответ: не доберётесь, потому что у вас нет такой цели. Поясню этот момент для всех.

Существует две принципиально различных стратегии развития: активное развитие вопреки неудобным обстоятельствами и пассивное ожидание удобных для развития обстоятельств. Так вот, эти люди прикрывают вторую стратегию тем, что они якобы «потихоньку-помаленьку» движутся в своём развитии, хотя в действительности они просто ждут удобного случая для совершения очередного шага так, чтобы не терять свой комфорт. Например, человек может несколько месяцев ждать когда ему подарят мешочки для еды, чтобы продукты на развес брать в них, а не в одноразовых пакетах. Он же будет десятилетиями ждать когда в городе появится пункт приёма вторсырья чтобы начать сортировку мусора, потому что иных решений он даже не хочет начинать искать, потому что неудобно. Это НЕ развитие, это прогибание под обстоятельства, и пассивное принятие каких-то хороших тенденций, но без внесения своего вклада в развитие этих тенденций. Поэтому если уж быть честным, то вторая стратегия вообще не является стратегией развития, это лишь красивый вариант деградации. Поэтому в действительности стратегий развития не две, а одна.

Такие люди, которые движутся «потихоньку», на самом деле прикрывают свою деградацию, а внутренние противоречия, которые так или иначе всё-таки вылезают наружу, изливают в форме гнева на тех, кто срубил ёлку или сделал ещё что-то незначительное, что на фоне всего объёма глупостей этих критиков просто незаметно и несущественно.Итак, повторюсь: мне без разницы, что вы ошибаетесь и даже ошибаетесь намеренно. Все мы так или иначе паразитируем и гадим. Это наша общая проблема. Я лишь призываю вас перестать лицемерить в двух указанных выше смыслах.

А что касается развития, то да, оно МОЖЕТ быть медленным в силу ряда причин (например, когда проблем ОЧЕНЬ много и они ОЧЕНЬ сложные), но повторяю ЕЩЁ РАЗ: есть АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ обстоятельствам, когда человек старается изо всех сил, а есть ПАССИВНОЕ ОЖИДАНИЕ удобных обстоятельств, когда человек не старается вообще, а просто ждёт удобного повода, то есть когда кто-то другой всё сделает и ему можно будет получить готовый к употреблению рецепт или готовое обстоятельство. Поначалу оба этих варианта могут показаться одинаковыми, так как при активном развитии можно так сильно закопаться, что как будто стоишь на месте. Но постепенно лёд тронется, скорость начнёт нарастать, она станет настолько большой, что ни один пассивный «активист» уже никогда не не догонит активного, если только сам не встанет на путь активного развития.