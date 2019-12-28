У Луцьку штрафуватимуть пасажирів, які не розрахувалися за проїзд е-квитком

У громадському транспорті Луцька розрахунок – лише електронним квитком.

Зазначають, до міської ради надходять скарги щодо великого інтервалу руху автобусів на міському маршруті №3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь”. На ньому має працювати 12 одиниць, однак, щодня виходить на маршрут лише сім автобусів. Саме через це й великий інтервал руху, — інформує пресслужба Луцькради.

Також нагадають, що з 19 грудня у автобусах та тролейбусах за проїзд можна розрахуватися виключно електронним квитком або за допомогою мобільного додатку.

На громадському транспорті починає працювати контроль. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафуватимуть. Оплата готівкою, яку й нині продовжують здійснювати лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим.

Тож лучан закликають придбати електронні квитки чи завантажити мобільний додаток.