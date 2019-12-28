В российские аэропорты официально вернули курилки

В аэропорты России разрешено вернуть комнаты для курения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вносится пункт, согласно которому курилки должны располагаться в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Они должны находиться в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Напомним, курение в аэропортах России запретили в 2013 году. Закон о возвращении курительных комнат в воздушные гавани Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 12 декабря этого года.