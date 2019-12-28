Galaxy S11+ удивит новым дизайном тыльной камеры

Свой новый смартфон Samsung Galaxy S11 производитель из Южной Кореи, по слухам, собирается представить в феврале 2020 года. Официальной информации о новинке по-прежнему нет, но инсайдеры работают на славу и пытаются удовлетворить интересы будущих пользователей полезной информацией.

Недавно известный сетевой информатор Стив МакФлай, более известный как OnLeaks, на своей страничке в Твиттере показал, как будет выглядеть камера смартфона Galaxy S11 Plus.

«Похоже, что рендеры, которые я выкладывал примерно месяц назад, основывались на раннем прототипе, который имел иную компоновку задних модулей камеры. Представляют вам обновленную визуализацию, основанную на последнем прототипе, с окончательной конфигурацией…»

На снимке можно увидеть четыре камеры, два дополнительных сенсора и светодиодную вспышку.

[media=https://twitter.com/OnLeaks/status/1210545274927689728]

Ранее поступала информация, что у Galaxy S11 Plus будет 108-Мп датчик, модуль с перископоподобным 5-кратным телеобъективом и 48-Мп датчиком, а еще датчик захвата объема ToF.

Инсайдеры уверены, что цена базовой версии модели будет немногим превышать 600 евро.