На 400-летней картине обнаружили «рождественское чудо»

Столь интересная находка была сделана работниками британского Нортумбрийского университета, когда картина готовилась к реставрации. Эксперты предварительно сделали рентгеновский снимок. За счет этого удалось найти на картине, возраст которой достигает 400 лет, контуры другого изображения. Реставраторы рассмотрели ребенка с четким ореолом над головой. Также достаточно четкими стали ангелы и ясли, которые находятся позади образа младенца.

Эта интересная картина входит в огромную коллекцию музея Боуза, который располагается в северо-восточной Англии. Ученые предполагают, что картина могла быть всего лишь частью какого-то большого алтаря. За несколько столетий картина сильно испортилась, поэтому специалисты приняли решение ее исследовать.

Стоит отметить, что на картине, которая находилась под низом можно еще рассмотреть фигуры волхвов, которые являются неотъемлемой частью изображений в «рождественском» стиле.