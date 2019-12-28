Ученые заявили, что человечество тупеет из-за роста CO2

В этом году эксперты зафиксировали рекордный уровень углекислого газа в атмосфере. Стоит отметить, что его количество увеличивается в несколько раз быстрее на протяжении последнего столетия. Причиной этого может быть слишком активное применение ископаемого топлива.

Ученые Кристофер Карнаускас и Шелли Миллер доказали, что из-за слишком высокого уровня углекислого газа, у людей заметно ухудшается память и понижается внимание и концентрация. Особенно это касается детей. Если говорить о взрослых, то они начинают хуже справляться и реагировать в кризисных ситуациях, а также теряют способность принимать разного рода стратегические решения.

Чтобы нормально функционировал мозг человека, ему требуется кислород. В том случае, если в воздухе будет содержаться больше углекислого газа, чем кислорода, мозг не сможет полноценно работать, что и приведет к вышеуказанным последствиям.