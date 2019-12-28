Ким Кардашьян ослушалась мужа и накрасила заболевшую дочь Норт

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39-летняя Ким Кардашян в очередной раз ослушалась своего мужа Канье Уэста и накрасила свою 6-летнюю дочь Норт. Рэпер выступает категорически против использования косметики на детях.

Девочка накануне Рождества заболела желудочным гриппом. Однако малышка очень хотела побывать вместе со всеми на празднике, и ее звездная мать не смогла ей в этом отказать. Более того, Ким Кардашьян накрасила свою дочь – правда, только губы и ногти.

Маленькая Норт стала звездой вечеринки. Она была облачена в светло-розовый брючный костюм, а волосы мать уложила ей в два заплетенных пучка.

Образ дочери Ким поспешила продемонстрировать в своем Инстаграм.

Модель и звезда реалити-шоу также призналась, что ее младшенькая, двухлетняя Чикаго, испугалась Санта-Клауса. Оказывается, аниматор, который играл роль рождественского волшебника, был слишком громким. А маленькая Чикаго мечтала увидеть эльфов, которые приходят в тишине.

Семимесячный сын Псалом на Рождество больше остальных детей порадовал Ким. Почти все время малыш пробыл на руках у Канье. При этом мальчик не капризничал и вел себя, словно ангел.