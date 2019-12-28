Любовное расставание: как вывести себя из депрессии после разрыва

После тяжелого разрыва с любимым человеком мы всегда переживаем сложный эмоциональный период, впадаем в депрессию и надеемся, что со временем душевные раны затянутся.

Как долго может длиться «траур» после расставания со второй половинкой и как ускорить процесс выздоровления рассказывает семейный психолог, консультант по межличностным отношениям Елена Кузнецова.

На восстановление дается минимум год

По словам психолога, депрессия после разрыва — это совершенно естественное состояние человека, а вот сколько она может длиться, зависит от эмоциональности человека и глубины чувств. Мужчины, к слову, страдают порой не меньше, а, может, даже больше женщин. Это объясняется физиологически: женщины могут позволить себе выплеск эмоций, слезы, крики, истерики. Таким образом, они освобождаются от своего состояния быстрее. Нормальные мужчины такое поведения считают для себя неприемлемым и держат эмоции в себе.

«Мужчина, если он женоподобный, будет страдать так же, как женщина — плакать и выставлять все эмоции напоказ. Нормальные, настоящие мужчины, которых мы любим, такого себе не позволят. У них все равно есть установка, что они не имеют право озвучивать свои эмоции и распускать нюни, как баба. Даже друзьям выдадут очень дозированную информацию. Могут сказать: «Мы расстались» или «Она ушла». Но без этого: «Ночами не сплю, сижу на валерианке» и так далее, хотя при этом действительно могут не спать и принимать успокоительные», — рассказывает Елена Кузнецова.

По словам психолога, мы страдаем после расставания, потому что за то время, что были вместе, успеваем психологически, эмоционально и физически сильно привязаться друг к другу. Плюс общие дела, общий досуг, одна на двоих «химия» — после расставания бывает ощущения, будто от нас оторвали кусок тела.

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Некоторые люди могут страдать годами, а кто-то приходит в себя уже после трех месяцев, но это слишком малый срок, считает психолог. По ее словам, так быстро восстанавливаются лишь поверхностные личности, эгоцентристы и эгоисты, у которых любовь в большей степени была надуманной. А люди глубокие, у которых были сильные чувства, мучаются, как минимум год.

Классика жанра

Классическая ошибка, которую люди совершают после расставания и которая мешает забыть любовь, — постоянный возврат в прошлое. Мы пересматриваем фотографии, отслеживаем жизнь любимого в Интернете, звоним, караулим у работы. Человеку обычно сложно совладать со своими эмоциями, поэтому он идет у них на поводу даже тогда, когда разум говорит обратное.

Чтобы быстрее все забыть, психолог советует избавляться от всего того, чтобы было связано с любимым: удалять фотографии, телефонный номер, выбрfсывать одежду.

«Сразу после расставания мы плачем, а потом эта фаза переходит в фазу страданий. И малейшее напоминание о прошлом буквально режет по живому. Избавляйтесь от вещей, так психологически будет проще. Не будет соблазнов лишний раз терзать себя и плакать над совместными фото. Конечно, есть те, кто в принципе любит страдать, им эта агония просто необходима, но мы говорим о людях с нормальной психикой, когда человек понимает, что возврата к прошлому нет, и что твой человек ушел, поэтому надо жить дальше», — комментирует ситуацию консультант по межличностным взаимоотношениям.

Попытайтесь вернуть

Нужно или не нужно возвращать любимого (любимую) после ухода — вопрос сложный. Елена Кузнецова отмечает, что эта тема необъятная и слишком многогранная, а потому универсальный совет дать сложно. Но тем не менее, если за плечами долгие годы совместной жизни, есть дети и есть желание приостановить разрыв, тогда боритесь за свою любовь. Или хотя бы попытайтесь это сделать. Некоторым из нас нужно еще раз услышать: «Нет», чтобы, во-первых, осознать, наконец, что бессмысленно цепляться за отношения и нужно учиться жить заново. Во-вторых, не корить себя потом, что ничего не сделали, чтобы удержать любимого человека.

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Путь к возрождению

Идеальный вариант — на некоторое время сменить обстановку и выехать за пределы города. Если есть возможность, возьмите отпуск и отправляйтесь в горы или к морю. Там, на лоне природы, проблемы, конечно, никуда не уйдут, но они чуть-чуть приглушатся. По возвращении все равно придется разруливать ситуацию, но вы уже хоть немного, но продышались. И рана, хоть и ноет, но она уже не открытая.

Второй очень важный момент — переключайте мозги. Можно уйти с головой в работу, в творчество, до седьмого пота заниматься спортом или читать книги, погружаясь при этом в совершенно иной мир. Вытесняйте тяжелые думы, не оставляйте место для тревоги.

Выбирайте основательное занятие. Шопинг — столь разрекламированное «лекарство» — не подойдет. Он отвлечет вас от грустных мыслей лишь на время, а потом депрессия навалится с новой силой. Поход по магазинам в данном случае имеет такую же силу, как поедание конфет. Вы можете их есть, но лучше от этого вам не станет.

Третий шаг — выговаривайтесь. Когда вы озвучиваете свои переживания, вы словно «чистите» себя, избавляетесь от негативных эмоций. Плюс к этому, когда человек проговаривает проблему, он ее слышит и он к ней более философски начинает относиться. В какой-то степени, как бы это страшно ни звучало, привыкает к ней. Единственный момент — выбирайте достойного слушателя, который точно вас поддержит, иначе ситуация может только усугубиться. Вы говорите о том, как вам плохо, а в ответ натыкаетесь на пустой взгляд, или человек всем своим видом показывает: «Ну когда ж ты от меня отстанешь. Возможно, имеет смысл обратиться к психологу и ему поведать о ваших переживаниях.

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Шаг четвертый — разберитесь в проблеме. Это стоит делать лишь тогда, когда эмоции улягутся. Нужно не винить того, кто ушел, или себя в том, что случилось, а попытаться трезво взглянуть на ситуацию. Может быть, даже кто-то со стороны вам объяснит случившееся, расскажет, что, например, вы «пилили» мужчину, и он просто от вас сбежал. Или ваш мужчина любит поесть, а вы не готовили и так далее. В состоянии депрессии вы не будете способны выслушать разумное объяснение того, что произошло, но со временем будете готовы к конструктивному разговору. Это нужно, чтобы не повторять ошибок в дальнейшем.

Клин-клином?

Некоторые считают, что лучший способ забыть возлюбленного — погрузиться в новые отношения — клин клином. С одной стороны, в этом есть доля истины: занятия сексом дают и физическую нагрузку, и «освобождают» голову. С другой стороны, этот метод возрождения к жизни таит в себе некоторую опасность. Если вы очень эмоциональный человек с подвижной психикой, то вы однозначно «подвисните» на новом кавалере. При этом он, возможно, еще не готов связывать себя отношениями, так что в итоге — опять разрыв. Не цепляйтесь за первого встречного только из-за боязни остаться одной. Такой подход к делу ни к чему хорошему не приведет.

отсюда

01.10.2015