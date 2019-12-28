Обучение верховой езде: как правильно учить ребенка?

Все популярнее с каждым годом становится конный туризм. Походы на скачки, езда верхом ранее считались подходящим хобби для аристократии и миллионеров, однако в последнее время все более явственно прослеживается тенденция, что этот тип отдыха сейчас выбирают и люди со средним достатком и без впечатляющей родословной.

Поэтому в последнее время все чаще к конному туризму приучают уже с раннего возраста. Однако родителям, прежде чем учить малыша кататься, стоит для начала ознакомиться с некоторыми полезными рекомендациями.

Идеальный возраст для начала занятием конным спортом – это возраст от трех до пяти лет. Именно в этот период ребенку проще всего привыкнуть к этому благородному животному. Конечно же, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок был в седле сам – только вместе с взрослым. В идеале, рядом с ним должен быть кто-то из родителей, а не инструктор. Это существенно снизить стресс, ребенок будет меньше волноваться, а значит и чувствовать себя будет намного увереннее.

READ Минтруд прокомментировал рекордное сокращение населения России

Когда ребенку исполнится пять лет, он может уже учиться кататься и самостоятельно. Конечно же, не на лошади, а на пони. Вы можете записать его в специальный клуб, где он будет заниматься с инструкторами. В идеальном варианте стоит купить ребенку своего пони.

С десяти лет можно начать и езду на коне. Если ребенок ранее уже приобрел базовые навыки, ему будет намного проще, так что этап катания на мини-коне – пони – очень и очень важен. Не стоит его недооценивать.

К слову, точно такой же алгоритм обучения стоит применять и к взрослым людям, желающим стать профессиональными наездниками. Конечно, это будет намного быстрее – каждый этап будет длиться несколько месяцев, а не лет.

READ Если двум душам предназначено быть вместе, они найдут путь друг к другу

Откройте для себя мир лошадей. Вам он понравится.