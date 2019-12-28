Какие продукты вызывают депрессию и угнетают нервную систему

В результате проведенных исследований, медики выяснили, употребление каких продуктов способствует развитию депрессии и угнетает нашу нервную систему. Врачи, проводившие данные исследования, настоятельно рекомендуют по возможности сократить, а лучше вообще исключить из рациона питания сладости, красное мясо и кофе.

Сладости

Как известно, употребление сладкого вызывает зависимость, причем зависимость, схожую по своим симптомам с наркотической. У людей, злоупотребляющих сладостями, организм вырабатывает достаточно большое количество инсулина для того, чтобы переработать чрезмерное количество сахара. А на этот процесс наш организм тратит достаточно большое количество энергии. Также сладкоежки, как правило, страдают лишним весом, что тоже не очень благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека.

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Красное мясо

Красное мясо является животным белковым продуктом, который достаточно медленно переваривается нашим желудком. В результате этого красное мясо начинает разлагаться в нашем организме, насыщая его токсинами, которые в свою очередь очень негативно влияют на нашу нервную систему.

Кофе

Как правило, в современном мире у большинства людей утро начинается с чашечки кофе. Как известно, чрезмерное употребление кофе вызывает зависимость от кофеина и кофе постепенно превращается в своеобразный допинг. В случаи невозможности получить очередную дозу кофеина, человек начинает чувствовать усталость и физическую разбитость. Также следует отметить тот факт, что кофе вызывает чувство беспокойства и проблемы со сном. При употреблении лекарств, кофе может снижать терапевтический эффект от одних и значительно усиливать от других.

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