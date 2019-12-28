Президент Черногории одобрил закон о вероисповедании

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Ситуация в центре Подгорицы, Черногория, 26 декабря 2019 года
Stevo Vasiljevic/Reuters
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, ставший причиной массовых протестов в стране. Об этом сообщает телеканал RTCG.
Закон вызывает недовольство Сербской православной церкви, которая опасается изъятия сербской церковной собственности и передачи ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.
Ранее закон был принят парламентом Черногории.
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