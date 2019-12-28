Турецкий Красный Полумесяц в 2020 году намерен оказать помощь 25 млн человек

Организация в этом году оказала помощь 22,3 млн человек по всему миру, сказал президент организации доктор Керем Киник на ежегодной встрече в Стамбуле.

Киник отметил, что 7 млн человек, с которыми они работали в 2019 году, были иностранцами, и большая часть предоставляемой помощи касалась социальных услуг, а также программ и проектов помощи, пишет Hurriyet.

Он добавил, что его организация также провела учения, как реагировать на стихийные бедствия, и более 800 тыс. граждан получили образование в области безопасности.

Благотворительная организация оказала помощь порядка 5 млн раненых беженцев в Турции, а также распределила внутри страны средства в размере 296 млн турецких лир (50 млн долларов).

«В дополнение к этому на север Сирии была отправлена гуманитарная помощь на сумму в миллиард долларов», — сказал он, добавив, что это соответствует примерно 48 тыс. грузовиков с предметами первой необходимости.

Кроме того, в этом году Турецкий Красный Полумесяц собрал у доноров 2,8 млн пакетов крови и 260 тыс. стволовых клеток.