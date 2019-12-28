Компания Audi завалит Россию новинками

В 2020 году компания Audi порадует россиян целой россыпью новинок. Особый интерес, безусловно, вызывают электромобили e-Tron и e-Tron Sportback, которые появятся в России во втором квартале будущего года.

Как сообщили «Российской газете» в представительстве немецкой марки, в первом квартале ожидается появление в продаже компактного купе-кроссовера Q3 Sportback, обновленного кроссовера Q7, универсала A6 Allroad и нескольких спортивных моделей S-серии: S6, S7, S8, SQ7 и SQ8.

Обновленные Audi A4 и Audi A5, «заряженные» модели RS6/RS7 и RS Q8, а также электрические кроссоверы e-Tron и e-Tron Sportback должны добраться до России во втором квартале следующего года.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что в России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI. С их появлением автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 190 л.с. и 2,0-литровый дизель TDI с отдачей 190 л.с. Первые «живые» машины поступят к дилерам в январе 2020 года.