Россияне стали реже ремонтировать автомобили на СТО

Тренд на самостоятельный авторемонт в России идет с советских времен. От одной трети до половины операций в зависимости от сложности автовладельцы выполняют самостоятельно, не прибегая к услугам СТО, пишет «Российская газета».

Причин и предпосылок к столь высокой доле самостоятельных ремонтов довольно много – это и не лучшая экономическая ситуация в стране, и падение доходов, и банальное недоверие россиян к официальным сервисам при дилерах. Именно поэтому российский рынок послепродажного обслуживания так сильно отличается от зарубежного, считает глава маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Во многом из-за того, что все больше россиян ремонтируют и обслуживают свои машины самостоятельно, в России продолжает развиваться сегмент розничных магазинов автозапчастей. В Европе, например, таких точек (интернет-магазинов в том числе) в разы меньше, поскольку подавляющее большинство местных автомобилистов покупают запчасти прямо на СТО.

Примечательно, что подстегивает интерес к «саморемонтам» и видеоконтент, который в последнее время производят не только производители запчастей и оборудования, но и блогеры. Зарабатывая на этом деньги, они мотивируют автомобилистов отказываться от дорогостоящих сервисов, действуя по принципу «если Вася смог, то и я смогу».

Результат в виде рекордной доли «саморемонтов», как видно, не заставляет себя ждать.